Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Фильм «Огни рампы», вышедший в 1952 году — последняя работа Чаплина перед его изгнанием из Штатов. Великий комик утверждал, что списал своего героя с реального артиста Фрэнка Тинни, но подлинным прототипом старого Кальверо был, без сомнения, он сам. Разумеется, сходство не дословное — Чаплин отнюдь не бедствовал и его слава никуда не делась. Но творческий дар был им почти истрачен. О том, как губительны даже для великого таланта компромиссы с сильными мира сего, размышляет постоянный автор ИА REGNUM кинокритик и историк кино Валерий Рокотов.

Цитата из к/ф «Огни рампы». реж Чарльз Чаплин. 1952. США Перед выходом на сцену

Роковая измена принципам произошла в фильме «Мсье Верду», когда Чаплин-режиссер поддался давлению цензоров, превратив фильм из приговора буржуазной политической системе в циничный приговор человечеству вообще, в часть антигуманистической нуаровой культуры. Но это не спасло картину и ее автора от преследований. Чаплин ничего не выиграл своим отречением от правды искусства и вернулся на стезю гуманизма, но, как оказалось, его творчество было непоправимо искалечено. Выходом могла бы стать только предельная честность и полный разрыв с буржуазным миром, но Чаплин слишком привык к богатству и комфорту.

Фильм «Огни рампы» — трогательная история о старом комике, который спасает от отчаяния и болезни юную балерину, лишившуюся возможности выступать. Окруженная его заботой, она выздоравливает, добивается успеха на сцене и в порыве благодарности устраивает давно забытому и ставшему практически бездарным артисту роскошный бенефис. Кальверо удается очаровать публику, но он умирает после своего выступления от сердечного приступа, наслаждаясь танцем спасенной им балерины.

«Огни рампы» — хороший, крепкий фильм, но Чаплин не выходит в нем за рамки лиризма. Раз за разом он как бы оказывается перед барьером, за которым — философские, метафизические высоты, великое противостояние Жизни и Смерти, но он не только не преодолевает этот барьер, но даже не замечает путей к преодолению, которые подсказывает ему логика повествования. Огонь его таланта угас навсегда, ничего значительного Чаплин больше не создал.

Подробнее о фильме читайте здесь: Чарли Чаплин: жизнь — за смех

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