Москва, 12 августа, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Всем известна роскошь московского, особенно сталинского, метрополитена. Причина в том, что строился он не просто как утилитарная система станций, а как настоящий подземный дворец коммунизма, воплощавший в себе достижения науки, техники и искусства. Коммунистический идеал во многом наследник античного, древнегреческого, объектом восхищения и образцом для подражания в нем являются молодые, здоровые, сильные, умные. При этом строитель коммунизма, запечатленный в интерьерах метрополитена, не безликая фигура в военном строю, он добивается своих, личных успехов и рекордов, хоть и принадлежащих всей стране. Об одном из залов подземного коммунистического дворца рассказывает постоянный автор ИА REGNUM, художник, скульптор, искусствовед Николай Иванов.

Николай Иванов ИА REGNUM Чеканный щит с изображениями советского оружия. Станция метро «Семеновская»

Станция Арбатско-Покровской линии «Семеновская» была открыта 18 января 1944 года и до 1961 года носила название «Сталинская». Автор проекта — архитектор С. М. Кравец, в оформлении станции участвовали скульпторы В. И. Мухина, Н. К. Вентцель, С.Л. Рабинович и художник В. П. Ахметьев.

Колонны и путевые стены станции облицованы тремя видами мрамора и зеленым песчаником, пол — из гранита четырех цветов. На стенах щиты с изображениями советского оружия и рельеф — Орден Победы в окружении знамен. Вестибюль «Семеновской» также отделан мрамором.

Борьба с «культом личности» внесла свои коррективы в облик станции. Сменой названия дело не ограничилось. С потолка было сбито изображение Сталина, имя вождя было удалено с рельефа, прославляющего армию-победительницу.

Подробнее о московском метрополитене и станции «Семеновская» читайте здесь: Подземный дворец коммунизма: Станция «Семеновская»

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