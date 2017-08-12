Москва, 12 августа, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым были присуждены премии в сфере образования за 2017 год. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба правительства.

Андрей Симонов Знак лауреата Премии Правительства Российской Федерации

«Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2017 года и присваивается звание «Лауреат премии правительства РФ в области образования» 12 соискателям, в их числе авторы научно-практических и научно-методических разработок, создатели учебно-методических пособий и учебных изданий в разных областях образования», — сказано в сопроводительной справке к постановлению.

Уточняется, что премии присуждены за учебные издания по истории и практике воспитания, теории и управлению подводными судами, аналитической химии, а также за методическую разработку для системы дополнительного образования детей с ограничениями по здоровью.

Известно, что среди лауреатов премии — пять кандидатов наук и пять докторов наук.