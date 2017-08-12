Пекин, 12 августа, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает Центральное телевидение КНР.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Сообщается, что в ходе телефонного разговора Си Цзиньпин призвал все стороны воздержаться от заявлений и действий, ведущих к эскалации ситуации на Корейском полуострове.

«В настоящий момент все заинтересованные стороны должны проявить сдержанность и избегать заявлений и действий, ведущих к эскалации ситуации на Корейском полуострове», — сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что для разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова необходимо придерживаться направления политического урегулирования и диалога.

Напомним, Корейская Народно-Демократическая Республика, игнорируя все санкции по линии Организации Объединённых Наций, продолжает планомерные ядерные и баллистические испытания.

За последнюю неделю Вашингтон и Пхеньян обменялись рядом угрожающих заявлений. Центральное телеграфное агентство Кореи распространило заявление о том, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по американским военным базам на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Базы на Гуаме — один из ключевых элементов проецирования американской военно-политической мощи в Азии. На Гуаме находятся подразделения стратегической авиации ВВС США, которые в случае начала глобального конфликта должны нанести ядерные удары по России и Китаю.

Президент США Дональд Трамп в ответ на северокорейские угрозы заявил, что КНДР ждёт «огонь и ярость», если угрозы Пхеньяна будут реализованы. При этом американский лидер подчеркнул, что если лидер КНДР Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».