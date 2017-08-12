Красноярск, 12 августа, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский предложил прокалывать колёса водителям-нарушителям, проезжающим по Коммунальному мосту, на котором в настоящее время идут ремонтные работы.

Admkrsk.ru Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов (в центре) и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский (справа) проконтролировали ход работ на Коммунальном мосту

По сообщениям местных СМИ, такое заявление губернатор сделал во время выездного совещания по ремонту городских дорог 11 августа.

«Стоял бы, колеса колол бы всем этим. Работягу поставьте», — цитирует Толоконского «ТВК6».

Губернатору ответил депутат краевого парламента Владимир Демидов: «Нельзя». «Как нельзя? Безобразие. Ну что это?» — возразил глава региона. «Это мы без СМИ обсудим потом», — пошутил стоявший рядом мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.

Красноярцы — пользователи соцсетей не оставили без внимания заявление губернатора.

«Вообще это опять полумеры. Шины, прокалывать — фу, это несерьёзно вообще, не губернаторский уровень. Снайперов нужно поставить, Виктор Александрович», — в шутку предложил красноярец Василий Дамов (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM ).

«Кстати, Виктор Александрович, ваша машина и ряд других ещё сегодня на тротуаре стояли. Как бы вы предложили поступить в этой ситуации?» — пишет Дамов на своей странице в Facebook.

В комментариях в соцсетях Толоконского назвали «резким новосибирцем» (Виктор Толоконский родился в Новосибирске, долгое время руководил Новосибирском, а затем и областью — прим. ИА REGNUM ).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным мэрии Красноярска, 11 августа в рамках выездного совещания Виктор Толоконский ознакомился с ходом ремонтных работ на улицах Партизана Железняка, Алексеева и Коммунальном мосту. Основной вид работ на мосту на данном этапе — бетонирование швов. Завершить эти работы планируют к 1 сентября.

«В рамках ремонта Коммунального моста, после того как будет завершены работы по бетонированию швов, устройству гидроизоляции и асфальтового покрытия, на перекрытой сейчас части магистрали будет открыто движение транспорта. По графику подрядная организация должна выполнить этот объем работ до 1 сентября. В дальнейшем, в течение сентября, подрядчик начнет ремонт второй половины моста», — прокомментировал мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.

В свою очередь, губернатор поручил организовать работу постов ГИБДД на въездах на Коммунальный мост.

Пока по мосту могут проезжать только машины оперативных служб, общественный транспорт и лицензированные такси.