Бойсе, США, 12 августа, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отказал лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро в телефонном разговоре, заявив, что никаких переговоров не будет до тех пор, пока в стране не будет «восстановлена демократия». Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Белого дома.

Sean Spicer, White House press secretary Трамп говорит по телефону

«Сегодня Николас Мадуро запросил телефонный разговор с президентом Трампом… Трамп с радостью поговорит с лидером Венесуэлы, как только демократия в этой стране будет восстановлена», — сказано в заявлении.

В Белом доме пояснили, что с самого начала работы администрации Трампа, новый американский лидер выступил с требованиями провести «честные выборы» в Венесуэле, освободить «политических заключенных», прекратить «подавление народа». Однако все эти призывы Трампа остались без ответа.

«Вместо этого Мадуро выбрал путь диктатуры», — подчеркивает Белый дом.

Напомним, Мадуро, выступая на сессии Национального учредительного собрания (НУС), которое было созвано по его инициативе, заявил, что еще раз подтверждает свое желание нормализовать политические отношения с США и путем переговоров установить нормальные и открытые отношения, не исключающие сотрудничества.

Однако в США на этот призыв ответили ужесточением санкций против Венесуэлы. В черный список были добавлены ряд венесуэльских организаций и физических лиц, включая высокопоставленных чиновников и брата покойного президента страны Уго Чавеса — Адана Чавеса.