Вашингтон, 12 августа, 2017, 05:08 — ИА Регнум. Никаких распоряжений о подготовке военной операции против Венесуэлы Пентагон не получал, заявил официальный представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон, передает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«К настоящему времени Пентагон не получал каких-либо приказов касательно Венесуэлы», — сказал представитель американских военных.

Напомним, 11 августа американский президент Дональд Трамп заявил, что одним из вариантов политики в отношении Венесуэлы может стать военная операция. Эти слова он произнес по окончании переговоров с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном и постпредом США при ООН Никки Хейли.

Заявление Трампа сделано на фоне разгоревшегося политического кризиса в Венесуэле, где прозападная оппозиция протестует против намерений президента Николаса Мадуро провести конституционную реформу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент Боливарианской республики заявил, что готов восстановить отношения с Вашингтоном в том случае, если в их основе будут лежать диалог и взаимное уважение.

«У Трампа связаны руки, и [сенатор от штата Флорида] Марко Рубио навязывает ему все решения по Латинской Америке, Венесуэле, Кубе и Никарагуа», — уточнил венесуэльский лидер.

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