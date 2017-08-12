Варшава, 12 августа, 2017, 04:03 — ИА Регнум. Вина за развязывание Второй мировой войны и за нападение на Польшу лежит не только на Германии, но и на СССР, заявил польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский в интервью Wpolityce.

sfu Мавзолей советских воинов, погибших за освобождение Польши. Варшава.

Комментируя призыв посла России в Польше Сергея Андреева о необходимости сохранения памятников советским солдатам, освободившим страну от фашистов, Ващиковский заявил, что у него свое отношение к истории польско-советских отношений:

«Я бы прежде всего скорректировал этот исторический нарратив, поскольку нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения от немецкой оккупации».

После этого Ващиковский заявил, что на Польшу «СССР напал вместе с Германией». Якобы Советскому Союзу была выгодна Вторая мировая война.

Напомним, 17 июля польские власти одобрили поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, в результате которых планируется снос памятников советским солдатам — освободителям от нацизма.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа Ващиковский заявил, что Варшава не намерена заботиться о памятниках, построенных коммунистической Польшей после Второй мировой войны и увековечивающих Красную армию.