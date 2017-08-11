Вашингтон, 12 августа, 2017, 02:39 — ИА Регнум. Ответ Москве на решение по высылке части американской дипмиссии из России будет дан Вашингтоном к 1 сентября 2017 года, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Сроки были озвучены американским главой после переговоров с главой Госдепартамента Рексом Тиллерсоном и Никки Хейли, постпредом США при ООН.

«К первому сентября у нас будет ответ», — сказал Трамп.

Напомним, одним из показателей состояния российско-американских отношений является ситуация с ответом Москвы на последние санкции США. Москва приняла решение сократить количество американских дипломатов и технических специалистов, работающих в димписии, до 455 человек.

1 сентября 2017 года — это тот срок, к которому Россию должны покинуть 755 американцев — сотрудников дипмиссии. Отметим, что решение Москвы, как не раз подчеркивали российские официальные лица и, прежде всего, администрация президента РФ Владимира Путина, было принято не на пустом месте.

Свою роль сыграла ситуация с арестом российской дипломатической собственности в США. Но окончательное решение было принято после того, как президент США подписал закон о введении нового пакета санкций в отношении России.

Подчеркнем, что не далее как 10 августа Трамп произнес фразу о том, что благодарен Путину за снятие с Вашингтона части финансовой нагрузки по финансированию дипломатов. «В том, что касается меня, я очень рад, что он уволил большое число людей», — так он сказал.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне эти слова Трампа интерпретировали как глубокий сарказм.

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