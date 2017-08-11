Москва, 12 августа, 2017, 02:11 — ИА Регнум. Письменного объяснения причин недофинансирования строительства детских садов потребовал российский президент Владимир Путин у губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой, сообщили в пресс-службе главы государства.

Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Встреча Путина с главой Забайкалья состоялась 11 августа. Президент обозначил тему переговоров — весь комплекс социально-экономической ситуации в регионе.

При этом президент подчеркнул, что первым вопросом будет тема, возникшая во время «Прямой линии» (15 июня 2017 года). Есть вещи, как отметил глава государства, которые «бросаются в глаза».

«Мы многое сделали для того, чтобы обеспечить необходимое количество мест в детских садах, и публично говорим о том, что эта проблема фактически решена на 90 с лишним процентов, почти на 100, — сказал он. — Но люди жалуются, что в Чите вообще не строят новых детских садов и попасть в детский сад очень сложно. Действительно такая проблема до сих пор?»

Глава Забайкалья признала, что проблема существует, а президентский указ выполнить в срок, «к сожалению, не удалось»: закрыть очереди детей трех — семи лет. При этом порядка восьми тысяч мест было создано.

«Но это оказалось недостаточным, и на сегодня очередь ещё в пределах 1700 мест», — уточнила Жданова.

«Вы от Федерации получили средства, которые вам были положены?» — спросил президент.

Жданова ответила, что да, выделенные региону деньги получены. Но произошло недофинансирование 200 млн со стороны бюджета Забайкальского края.

На вопрос «Есть у вас эти деньги?» Жданова ответила, что «не в полном объеме».

«Напишите мне на этот счет отдельное письмо, хорошо?» — потребовал президент.

Напомним, в 2017 году «Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным состоялась 15 июня.

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