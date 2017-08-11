Пекин, 12 августа, 2017, 01:33 — ИА Регнум. Отказаться от эскалации конфликта вокруг Корейского полуострова и использования силового подхода призвал Китай Соединенные Штаты и Северную Корею, сообщает 11 августа агентство «Синьхуа».

Kz.china-embassy.org Посол КНР в РК Гэн Шуан

Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан отреагировал во время очередной пресс-конференции на угрозы КНДР нанести удар по военной базе США на Гуаме и ответные угрозы со стороны США.

По его словам, ситуация в регионе сложилась крайне сложная. Вслед за угрозой КНДР нанести удар по США последовала реакция президента США Дональда Трампа, который заявил, что Северная Корея после этого «должна очень сильно нервничать».

«Китай надеется, что все стороны конфликта будут следить за своими словами и действиями, направлять их на сглаживание противоречий и налаживание взаимного доверия, отказавшись от старого пути демонстрации силы и наращивания противоречий», — заявил Гэн.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын пожалеет о своих угрозах в адрес его страны, американские военные в связи с этим уже «заряжены и готовы к бою».