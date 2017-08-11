Пекин, 12 августа, 2017, 01:14 — ИА Регнум. Министерство обороны КНР жестко протестует против незаконного вторжения военного судна США в воды островов Наньша (Спратли), заявили в министерстве обороны страны, передает 11 августа агентство «Синьхуа».

樱井千一 Корвет типа 056 ВМС НОАК

Пресс-секретарь министерства У Цянь утверждает, что ракетные крейсера «Хуайбэй» и «Фушунь» ВМС КНР были немедленно отправлены на идентификацию американского судна с последующим предупреждением и высылкой судна из территориальных вод страны.

Утверждается, что эсминец John S. McCain незаконно вторгся в воды близ рифов в Южно-Китайском море 11 августа, при этом Китай обладает суверенитетом над островами Спратли.

«Вооруженные силы США вторглись под прикрытием «свободы навигации», что лишь только усилит региональную милитаризацию и может привести к морским или воздушным инцидентам», — заявил У, добавив, что подобного рода провокации приведут только лишь к укреплению обороноспособности Китая.

Напомним, что принадлежность архипелага Спратли оспаривают Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней, в связи с чем вокруг него периодически происходят разного рода инциденты. Однако, об эксклюзивном праве владения архипелагом громче всех заявляет Китай, занимаясь возведением на островах инфраструктуры.

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