Вашингтон, 12 августа, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Строительство операционного центра военно-морских сил начато США на Украине, сообщается на официальном сайте ВМС США.

Цуканов М.В Оккупационные силы США на Украине

Строительство ведется в Николаевской области (Украина). Церемония закладки фундамента для морского операционного центра на Очаковской военно-морской базе состоялась еще 25 июля 2017 года.

Американские морские пехотинцы прибыли в Очаков в апреле, чтобы заключать контракты, получать разрешения на строительство и выполнять другие меры материально-технического обеспечения, необходимые для долгосрочного поддержания проекта центра морских операций.

Отмечается, что морской операционный центр является одним из трех проектов, которые в настоящее время планируется выполнить американцами в Очакове. Объект будет служить главным планировочным и оперативным центром во время будущих военных учений, проводимых Украиной.

Комментируя эти события, лейтенант Дж. Джейсон МакГи заявил:

«Начало строительства на Украине является значительным достижением для NMCB».

Офицер отметил, что оно имеет стратегическое значение и в итоге должно улучшить «обороноспособность и инфраструктуру принимающей страны, укрепить отношения и увеличить возможности двусторонней подготовки».

Напомним, 1 августа в Киеве сообщили, что с Вашингтоном подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности — для обмена технической информацией о ядерном регулировании между странами.

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