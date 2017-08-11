Кишинёв, 12 августа, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Молдавия занимает второе место в рейтинге стран-покупателей украинской электроэнергии. Как сообщили в Государственной налоговой службе Украины, за первые семь месяцев 2017 года Молдавия импортировала украинского электричества на сумму более $34,7 млн, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) LA(Phot) Keith Morgan ЛЭП

На первом месте — Венгрия ($91,3 млн), на третьем — Польша ($21,2 млн). Всего Украина экспортировала в этом году более электроэнергии на общую сумму около $160 млн, что почти на 63% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Молдавия самостоятельно производит лишь около 25% потребляемой электроэнергии, докупая недостающие объемы у украинской DTEK Trading (компания входит в холдинг Рината Ахметова) и с Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье и принадлежащей российской компании «Интер РАО».