Кишинёв, 12 августа, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Посол США в Молдавии Джеймс Петтит назвал «недоразумением» скандал вокруг намерения ВМС США модернизировать молдавскую военную базу в Бульбоаке, построив там ряд военных объектов. Как заявил Петтит 11 августа в ходе визита на полигон в Бульбоаке, цель проекта — модернизация учебного центра для подготовки миротворцев. По его словам, этот проект не несет никому военной угрозы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremin.ru Президент Молдавии Игорь Додон

Американский дипломат также выразил сожаление в связи с тем, что молдавские военные в этом году не участвовали в международных военных учениях. «Надеюсь, в ближайшее время ситуация изменится», — добавил Петтит.

Обладающий символическими полномочиями президент Молдавии Игорь Додон в свою очередь заявил, что в понедельник, 14 августа, посетит военно-тренировочную базу в Бульбоаке, чтобы на месте разобраться в ситуации. «В последнее время ведется много дискуссий о военном полигоне в Бульбоаке, об участии американцев и финансировании со стороны США. Как Верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Молдова в понедельник я поеду с рабочим визитов на полигон, чтобы на месте познакомиться с положением дел. Не надо забывать, что мы — нейтральная страна, и я не позволю, чтобы молдавские военные стали частью или винтиками в каком-нибудь военном блоке, будь то на Западе или на Востоке», — заявил Додон.

ИА REGNUM напоминает, что проект модернизации молдавской военной базы в Бульбоаке предусматривает возведение восьми зданий, в том числе жилого здания, отеля, школы, сервисной станции и торгового центра. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что с ним эти планы не согласованы, назвал их очередной провокацией со стороны правительства Молдавии и пообещал разобраться с этим.

Российский вице-премьер, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин заявил, что США начинают подготовку диверсантов и спецназа Молдавии на случай нового конфликта с Приднестровской Молдавской Республикой. Минобороны Молдавии это отрицает.