Пекин, 12 августа, 2017, 00:49 — ИА Регнум. Китай обеспокоен антидемпинговыми расследованиями Евросоюза против его производителей шин, призывая использовать подобного рода меры осторожно, заявил представитель министерства торговли КНР, сообщает 11 августа агентство «Синьхуа».

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Еврокомисия заявила ранее, что запускает антидемпинговые расследования в отношении шин для автобусов и грузовиков, которые импортируются из Китая.

«Нет никаких доказательство, что китайские экспортеры занимаются демпингом в целях навредить европейской промышленности», — заявил глава бюро торговых расследований министерства торговли КНР Ван Хэцзюнь, добавив, что за прошедшие пару лет доля экспорта китайских шин в ЕС сохранялась стабильной.

По словам Вана, китайские и европейские фирмы находятся в тесном взаимодействии, в связи с чем начатое ЕС расследование не только навредит интересам китайских предприятий, но также окажет влияние на развитие шинной промышленности и на выгоды конечного покупателя.

Китайское правительство серьезно обеспокоено расследованием и будет защищать законные права своих компаний, добавил Ван и призвал ЕС исполнять свои обязательства по ВТО, проводя честное и прозрачное расследование и используя ограничительные меры крайне осторожно.

Напомним, что в феврале 2017 года США прекратили антидемпинговое расследование против импортируемых из Китая шин для автобусов и грузовых автомобилей, поскольку доказательств вреда промышленности страны обнаружено не было.