Санкт-Петербург, 12 августа, 2017, 00:09 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что все рекламные вывески, размещённые в городе, должны быть исполнены в стилистике города. Об этом Полтавченко заявил накануне, 11 августа, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Kremlin.ru Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

Полтавченко отметил, что необходимо обязательно согласовывать внешний вид вывесок и рекламных конструкций, поскольку они затрагивают облик города.

«Главным критерием здесь должно быть соответствие эстетике нашего города, причем это касается не только исторического центра. Петербургский стиль должен быть везде», — заявил Полтавченко на заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства.

Кроме того, в ходе заседания представители Комитета по градостроительству и архитектуре заявили, что с 14 июня проводится инвентаризация вывесок и рекламных конструкций в Санкт-Петербурге.

Так вот, по данным Комитета, за июль 2017 года было выявлено, что 1203 из 1750 рекламных конструкций были установлены с нарушением требований Эстетического регламента и 1218 установлены без разрешения.

Речь идёт об Эстетическом регламенте, который был утверждён правительством Санкт-Петербурга в январе 2017 года. Этот документ включает в себя раздел, касающийся наружной рекламы и информации. В нем регламентируется размещение вывесок, указателей и меню.