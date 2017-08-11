Вашингтон, 11 августа, 2017, 23:34 — ИА Регнум. В Белом доме США пояснили благодарность президента Дональда Трампа в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина за сокращение американской дипломатической миссии в России. Об этом сегодня, 11 августа, написала в своём Twitter-аккаунте корреспондент телекомпании CBS Маргарет Бреннан со ссылкой на представителя Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Представители администрации пояснили, что Трамп выражал сарказм, когда благодарил коллегу Путина за сокращение дипмиссии в России.

«Как сказал представитель Белого дома, президент был саркастичен, когда благодарил Путина за выдворение американских сотрудников из России», — написала Бреннан.

Напомним, 10 августа Трамп на брифинге заявил, что благодарен Путину за сокращение числа сотрудников посольства в России, так как это позволит сэкономить на расходах.

«Хочу поблагодарить его, поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том, что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты. Нет никаких причин, чтобы они возвращались», — заявил Трамп.

Американские СМИ сообщили, что заявление Трампа вызвало крайне негативную реакцию у сотрудников Государственного департамента.

Издание Politico приводит заявление одного из американских дипломатов, работающего за границей.

«Это просто невероятно деморализующе и неуважительно по отношению к тем людям, которые служат своей стране в опасной ситуации», — заявил дипломат.

Другой чиновник из Госдепа рассказал Politico, что в центральном аппарате ведомства заявление Трампа обескуражило многих.

«Я не шучу, мне об этом рассказали за последние пять минут три человека. Все просто поражены. Это невероятно наивное и недальновидное заявление. Это ужасный сигнал всем нашим сотрудникам на местах», — сказал чиновник.

Бывший заместитель государственного секретаря США Николас Бернс заявил, что выступление Трампа «постыдно».

"Он оправдывает дурное обращение Путина с американскими дипломатами», — считает Бернс.

Не смог остаться в стороне и бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Этот слишком многословный дипломат написал в своём Twitter-аккаунте, что Трамп «оскорбляет американских патриотов, работающих в сложных условиях».

«Трамп только что поприветствовал сокращение состава российского посольства на 755 человек. Может, ему стоит урезать свой собственный персонал?» — заявил Макфол.

В итоге Белый дом пытается выправить ситуацию.