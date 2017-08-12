Вадим Абдрашитов: «В гражданской войне не может быть победителей»
Выборг, Санкт-Петербург, 12 августа, 2017, 12:17 — ИА Регнум. 10 августа в рамках XXV фестиваля отечественного кино «Окно в Европу» прошел мастер-класс Вадима Абдрашитова. В ходе беседы режиссер затронул различные темы, центральной стал фильм «Время танцора».
Актуальность картины не уменьшилась даже спустя двадцать лет после ее выхода. Во время занятия режиссер рассказал, чем именно вызван интерес зрителя к ней.
«Для нас было важным сказать о том, что в гражданской войне не может быть победителей как таковых — вот об этом картина».
Абдрашитов рассказал, что представляет собой работа с актером и что такое актер в кино. На мастер-классе была затронута тема дебютов сразу нескольких актеров фильма, среди которых Чулпан Хаматова. Оказалось, что изначально на роль Кати была выбрана Дина Корзун. Но после просмотра кассеты с театральными этюдами Чулпан, режиссер был вынужден поменять свое изначальное решение.
«Я ей сказал: «Чулпан, увы. Все-таки ты очень молода. А нам нужна не девочка, не девушка, а совсем молодая, но женщина. Так что ничего у нас с тобой не получится, но давай хоть попробуем». Позвали Юру Степанова, который уже был утвержден на роль, позвали Чулпан. Дал им самую сложную сцену. Смотрю, что-то там такое происходит. Сделали вторую пробу, третью, прошли почти по всем сценам ‑ и она убедила меня в том, что сможет это делать».