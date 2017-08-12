Выборг, Санкт-Петербург, 12 августа, 2017, 12:17 — ИА Регнум. 10 августа в рамках XXV фестиваля отечественного кино «Окно в Европу» прошел мастер-класс Вадима Абдрашитова. В ходе беседы режиссер затронул различные темы, центральной стал фильм «Время танцора».

XXV Фестиваль российского кино «Окно в Европу» Мастер-класс Вадима Абдрашитова

XXV Фестиваль российского кино «Окно в Европу» Мастер-класс Вадима Абдрашитова

Актуальность картины не уменьшилась даже спустя двадцать лет после ее выхода. Во время занятия режиссер рассказал, чем именно вызван интерес зрителя к ней.

«Для нас было важным сказать о том, что в гражданской войне не может быть победителей как таковых — вот об этом картина».

XXV Фестиваль российского кино «Окно в Европу» Мастер-класс Вадима Абдрашитова

Абдрашитов рассказал, что представляет собой работа с актером и что такое актер в кино. На мастер-классе была затронута тема дебютов сразу нескольких актеров фильма, среди которых Чулпан Хаматова. Оказалось, что изначально на роль Кати была выбрана Дина Корзун. Но после просмотра кассеты с театральными этюдами Чулпан, режиссер был вынужден поменять свое изначальное решение.

«Я ей сказал: «Чулпан, увы. Все-таки ты очень молода. А нам нужна не девочка, не девушка, а совсем молодая, но женщина. Так что ничего у нас с тобой не получится, но давай хоть попробуем». Позвали Юру Степанова, который уже был утвержден на роль, позвали Чулпан. Дал им самую сложную сцену. Смотрю, что-то там такое происходит. Сделали вторую пробу, третью, прошли почти по всем сценам ‑ и она убедила меня в том, что сможет это делать».