Пенза, 11 августа, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что строительство деревянных домов имеет «огромный потенциал» в России. Об этом Медведев заявил сегодня, 11 августа, на встрече с активистами партии «Единая Россия» в Приволжском федеральном округе.

Деревянная Москва

Партийцы предложили Медведеву расширить программы строительства жилья из дерева. Глава правительства эту инициативу словесно поддержал.

«Я считаю, что у такого рода застройки в нашей стране существует огромный потенциал с учетом наших лесных богатств», — сказал Медведев.

Он отметил, что деревянные дома не только экологичные, но и «очень современные», а также они позволяют сохранять тепло и могут простоять на «протяжении десятилетий». Медведев сразу оговорился, что стоять десятилетиями деревянные дома смогут только при применении правильных технологий.

Также Медведев предложил рассмотреть возможность внесения поправок в Лесной кодекс России для упрощенной подготовки участков под застройку деревянными домами.

Напомним, в апреле 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею строительства деревянных домов в Москве. Он рассказал, что в столице будет создано определенное пробное «пятно застройки» такими домами.