Вашингтон, 11 августа, 2017, 21:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время направит своих представителей на Ближний Восток для встречи с региональными лидерами, чтобы обсудить пути организации израильско-палестинских мирных переговоров, заявил представитель Белого дома, 11 августа сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На переговорах с ближневосточными лидерами США будут представлены в лице старшего советника президента США Джареда Кушнера и посланника Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джейсона Гринблата, заявил собеседник агентства.

«Хотя переговоры с региональными лидерами будут играть важную роль, президент вновь подчеркивает, что мир между Палестиной и Израилем может быть заключен только при помощи непосредственных переговоров между этими странами. США продолжат тесно сотрудничать с данными странами для достижения этой цели», — заявил чиновник.

Напомним, в состав американской делегации также должна войти заместитель советника президента США по национальной безопасности Дина Пауэлл.

Переговоры запланированы с представителями Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Иордании, Египта, Израиля и Палестины.