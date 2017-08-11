Вашингтон, 11 августа, 2017, 20:33 — ИА Регнум. США и КНДР на фоне возросшей напряжённости в отношениях и продолжающихся встречных угроз уже на протяжении нескольких месяцев ведут переговоры на дипломатическом уровне. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

obsidianphotography Шахматы

В частности, по информации агентства, в июне стороны провели переговоры по вопросу освобождения американского студента Отто Вармбиера, находившегося в заключении в КНДР.

Источники, осведомлённые о дипломатических контактах, сообщают, что сторонам пока не удаётся ослабить напряжённость между Вашингтоном и Пхеньяном в связи с ядерной программой КНДР.

Вместе с тем отмечается, что «закулисные обсуждения все ещё могут заложить основу для более серьёзных переговоров», если лидеры двух стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын «отбросят воинственную риторику» и поддержат налаживание диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение последней недели Вашингтон и Пхеньян выступили с целым рядом встречных заявлений, демонстрирующих готовность обеих сторон к обострению конфликта.

Так, 8 августа Дональд Трамп призвал КНДР отказаться от угроз в адрес США, заявив, что в противном случае Пхеньян может столкнуться с «огнём и яростью, которых мир ещё не видел никогда». В Северной Корее, в свою очередь, заявили, что страна может в ближайшее время нанести ракетный удар по базе США на острове Гуам, расположенном в четырёх тысячах километров от Корейского полуострова.

10 августа телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных военных чиновников сообщил, что США подготовили план превентивного удара по военным площадкам КНДР на случай, если глава Белого дома издаст соответствующий указ. Позднее Дональд Трамп, общаясь с журналистами, отказался обсуждать возможность нанесения такого удара по КНДР.

Читайте также:

National Interest: Три варианта развития кризиса на Корейском полуострове

Foreign Policy: Игра окончена. КНДР победила США