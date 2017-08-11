Великий Новгород, 11 августа, 2017, 19:25 — ИА Регнум. С 12 августа в Новгородской области отменён запрет на ограничение розничной продажи алкоголя в магазинах и супермаркетах с 21:00 до 10:00, действовавший в регионе с 2013 года. Как сообщает региональный комитет промышленности и торговли, соответствующие поправки в постановление правительства Новгородской области вступили в силу сегодня, 11 августа.

Владимир Егорович Маковский. В пивной

С 12 августа время розничной продажи алкогольной продукции в Новгородской области будет регламентироваться федеральным законом от 1995 года (№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»): алкоголь можно будет купить в розницу с 8 утра до 23 часов вечера.

Кроме того, с 12 августа в Новгородской области разрешено продавать пиво, пивные напитки и медовуху в палатках в зонах отдыха. Другими словами, продажа пива вернётся на городские фестивали, ярмарки и праздники.

Послабления в региональной антиалкогольной политике, ставшие для региона фактически революционными, связывают с необходимостью привлечения в Новгородскую область большего числа туристов. Так, например, в соседнем Санкт-Петербурге запрет на продажу алкоголя действует с 22:00 до 11:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежде в Новгородской области целенаправленно ужесточали меры борьбы с алкоголизацией населения. С 1 августа 2013 года в регионе было запрещено продавать алкоголь с 21:00 до 10:00, а также в дни детских и молодёжных праздников (в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и дни проведения выпускных мероприятий). С 27 мая 2017 года этот запрет добрался и до заведений общепита: алкоголь запретили продавать в «рюмочных» и «закусочных».