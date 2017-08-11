Лондон, 11 августа, 2017, 19:06 — ИА Регнум. «Горячая дискуссия, развернувшаяся между администрацией Белого дома и руководителем Северной Кореи, затрагивает не только две страны-участницы обмена уколами, но и Сеул и Токио, — рассуждает обозреватель британской The Guardian Юэн Макаскилл. — Как утверждают в Пентагоне, Америка обладает трехфазовой системой защиты от нападения с воздуха: ракетами наземного базирования, дислоцированными на Корейском полуострове, кораблями ВМС, имеющими противоракетное вооружение и двумя базами на крайний случай (в Калифорнии и на Аляске), способными запустить 36 ракет-перехватчиков».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Военное ведомство США и производители ракет не раз утверждали, что защита американской территории гарантирована, и ПРО США легко справится с любой северокорейской атакой, — вспоминает журналист. — Однако, если вспомнить результаты испытаний и пробных пусков, оптимизма поубавится. Ракеты-перехватчики в лучшем случае добивались 50%-ного успеха».

Журналист британского издания вспоминает, как в 2015 году один из военных американских чиновников отвечал на вопрос, что он будет делать, если узнает, что северокорейцы запустили ракету на США: «Запущу ракеты в ответ и перекрещу пальцы на удачу». Британский репортер оптимизмом в отношении возможной войны после этих слов не проникся.

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