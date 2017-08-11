Москва, 11 августа, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Судебные приставы вынесли 62 тысячи постановлений об ограничении права выезда за рубеж в отношении жителей Москвы, передаёт 11 августа «Комсомольская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

Как отмечает издание, Федеральная служба судебных приставов рассчитывает путём запрета на выезд собрать со столичных неплательщиков около 1,3 млрд рублей.

В масштабе страны количество должников ещё больше — по состоянию на 1 мая 2017 года выезд за границу из-за долгов был запрещён 1,6 млн российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля президент России Владимир Путин подписал ранее принятый Федеральный собранием закон об увеличении порога задолженности, при превышении которого приставы вправе запретить гражданину выезд из страны.

В соответствии с законом порог долга был повышен в три раза — с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Кроме этого, новым законом предусмотрено ускорение процедуры снятия ограничений в отношении лиц, погасивших свои задолженности.

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