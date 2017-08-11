Калининград, 11 августа, 2017, 18:09 — ИА Регнум. В Калининградской области сотрудники ФСБ провели спецоперацию по ликвидации незаконной автозаправки на границе с Польшей. Как сообщили сегодня, 11 августа, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ, из незаконного оборота было изъято 25 тонн топлива различных видов, а также более 100 коробок алкоголя и табачная продукция, не имеющая акцизных марок.

Андрей Выползов ИА REGNUM Нелегальная АЗС в Калининградской области для поляков (Ropa nie — нефти нет)

Ущерб, причиненный бюджету Калининградской области и Российской Федерации, можно оценить из учёта 10 млн рублей в месяц, уточнили в ведомстве.

АЗС и торговые точки с алкоголем и сигаретами располагались в пос. Плавни Озерского района (2 км от госграницы РФ). Организовали незаконную торговлю сами жители поселка. В ходе проверки выяснилось, что у владельцев точек и заправки даже не было налоговой регистрации об образовании индивидуального предприятия.

Расположение пос. Плавни

Во время спецоперации был задержан один из владельцев павильона, пытавшийся предложить сотруднику ФСБ взятку за возврат изъятых товаров.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий») и ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что подобные АЗС в Калининградской области построены специально для польских «мрувок» («муравьи» по-польски) — жителей северных воеводств Польши, которые закупают в России горючее, алкоголь и табак, пользуясь разницей в цене. По данным пограничного управления ФСБ, одна подобная АЗС заправляет до 500 польских машин.

Не секрет, что на севере Польши царит внушительная безработица. Для сравнения, рабочий средней квалификации в Польше получает в среднем 3 тыс. злотых (около 50 тыс. рублей), а варминьско-мазурский «бензинщик» — до 9 тыс. злотых (150 тыс. рублей) в месяц.

Также стоит отметить, что на днях министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что «поляки в регионах возле Калининграда покупали грузовики и автобусы только для того, чтобы перевозить топливо». Поэтому, полагает министр, от отмены льготного местного приграничного передвижения с Россией выиграла только польская экономика.