Москва, 11 августа, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Более 500 граждан Российской Федерации, отдыхающие в Турции, пожаловались на ухудшение самочувствия, связанное с заражением вирусом Коксаки. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Вирус Коксаки В4

Сообщается, что на горячую линию ведомства поступило более 500 жалоб от туристов на состояние здоровья. Случаи заболевания российских туристов вирусом Коксаки отмечены в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и других населенных пунктов.

Подавляющее число заражённых — дети до 14 лет.

Роспотребнадзор в срочном порядке направил запрос в адрес министерства здравоохранения Турции с просьбой предоставить информацию об эпидемиологической ситуации, связанной с вирусом Коксаки. Ответа пока не последовало.

Напомним, ранее сегодня Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предостерегло российских путешественников от поездок в Турцию. Отдых в этой стране может быть сопряжён с угрозой для здоровья в связи с участившимися случаями заражения вирусом Коксаки.

Роспотребнадзор объявил небезопасной для туристов зону вокруг залива у турецкого города Анталья.