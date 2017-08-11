Каир, 11 августа, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Десятки человек погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов на севере Египта, 11 августа сообщает BBC News.

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Один пассажирский поезд выехал из Каира, другой — из города Порт-Саид. Столкновение произошло в северном городе Александрия, расположенном в дельте Нила.

По словам представителей министерства здравоохранения Египта, в результате инцидента по меньшей мере 20 человек погибли, еще десятки человек получили ранения. Причины железнодорожной аварии пока не установлены.

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Напомним, в 2009 году в результате столкновения двух пассажирских поездов в районе египетского города Эль-Гиза погибли по меньшей мере 14 человек.