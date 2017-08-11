Тифарити, 11 августа, 2017, 16:57 — ИА Регнум. 10 августа в провинции Бумердес (Алжир) открылась 8-я сессия Летнего университета кадров Фронта ПОЛИСАРИО и Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) в составе 440 участников, куда также вошли представители гражданского общества, выступающие за принцип самоопределения народов. Об этом сообщает агентство Sahara Press Service.

Spsrasd.info Абделькадер Талеб Омар в Бумердесе. 10 августа с.г

На церемонии открытия присутствовали член национального секретариата Фронта ПОЛИСАРИО, пример-министр САДР Абделькадер Талеб Омар, спикер Сахарского национального совета, руководитель Летнего университета Хатри Аддух и сахарский посол в Алжире Башрая Хамуди Бейнуне.

«До тех пор, пока народ Западной Сахары не реализует свое право на независимость мирными и законными методами, он готов к разным вариантам развития событий, в том числе и к вооруженной борьбе. Тем не менее мы предпочитаем мирное решение конфликта, с опорой на институты ООН», — заявил Талеб Омар.

Обращаясь к аудитории, Хатри Аддух выразил особую благодарность президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике. Он также высоко оценил роль Алжирского комитета солидарности с народом Западной Сахары (CNASPS), добавив, что Летний университет — это возможность обмениваться идеями и опытом между двумя странами.

В свою очередь председатель Алжирского комитета солидарности с народом Западной Сахары Саид аль-Аяши подчеркнул, что Летний университет является подтверждением твердой позиции Алжира в поддержку сахарского народа, которая вытекает из принципов Ноябрьской революции.