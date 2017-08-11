Кто заставил Россию перейти в состояние боевой готовности: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 августа, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Чувство обеспокоенности: Россия привела ПВО Дальнего Востока в боеготовность;
- «Хорошая мина при плохой игре»: отношения РФ и США завязнут в симметричных мерах;
- Самозахват и уничтожение: зелёные зоны Ялты нещадно уничтожаются нелегальной застройкой;
- Картина сохранится: рубль провел неделю вхолостую;
- Пора загадывать желание: жители России увидят красивейший звездопад года.