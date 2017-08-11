Ярославль, 11 августа, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов поручил произвести ремонт в двух отделениях Ярославской областной больницы, а также привести в порядок дорогу к лечебному учреждению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов в областной больнице

Поручение было отдано в ходе визита главы региона в больницу, который был незапланированным. Вместе с и.о. главного врача ЯОКБ Александром Корниловым глава региона осмотрел помещения больницы, пообщался с пациентами и врачами. Некоторые отделения медицинского учреждения не ремонтировались десятилетиями. К примеру, в нефрологическом отделении последний ремонт был еще в 1998 году. Разрушено покрытие стен, полы отремонтированы лишь небольшими участками, коммуникации устарели и местами протекают.

Гематологическое отделение, рассчитанное на 50 коек, сегодня располагается в помещении, где умещается лишь 30 коек. Многие пациенты вынуждены находиться в коридорах. Как подчеркнул Александр Корнилов, это единственное гематологическое отделение на всю Ярославскую область. Подавляющее большинство пациентов отделения — онкобольные, которые проходят курсовое лечение.

«То, что я увидел сегодня, не выдерживает никакой критики. В таких условиях люди, тем более с такими серьезными заболеваниями, не должны получать медицинскую помощь. Надо не только провести капитальный ремонт, но и заменить оборудование. В некоторые палаты заходишь — словно в прошлый век попадаешь. Сюда приезжают люди со всей области, и наша задача — оказать им качественную медицинскую помощь в комфортных условиях», — приводит слова Дмитрия Миронова официальный портал органов государственной власти Ярославской области.

Проектно-сметная документация на ремонт гематологического и нефрологического отделений уже готова. Деньги будут выделены из внебюджетных источников. По словам Александра Корнилова, все работы могут быть завершены в течение года.

«Нам бы очень хотелось, чтобы наша мечта сбылась. Отделения достаточно серьезные, и ремонт там просто необходим. Но сделать все своими силами мы не можем. По большому счету, многие больные там живут. Многое зависит от того, в каких условиях они находятся. В этих же условиях работают и доктора, которые оказывают им помощь. Там надо не только проводить ремонт, но и менять инвентарь, мебель. В общем практически все требует замены», — говорит Александр Корнилов.

Также власти региона займутся благоустройством прибольничной территории и ремонтом подъездных путей.

«Дорога, которая ведет к больнице, тоже находится в неудовлетворительном состоянии. А ведь мы говорим о доставке больных с тяжелыми заболеваниями. По таким дорогам это делать просто нельзя», — подчеркнул Дмитрий Миронов.

Напомним, не так давно возмущение пользователей социальных сетей вызвало видео, на котором скорая помощь, двигаясь в сторону областной больницы, с трудом преодолевает огромные ямы на проспекте Авиаторов.