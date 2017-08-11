Деревня Дворики, Владимирская область, 11 августа, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Россия облегчила для граждан Украины вступление в гражданство РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во Владимирской области в ходе форума «Территория смыслов».

Паспорт Гражданина РФ

«(Принятые) решения резко облегчают вступление в гражданство РФ прежде всего для украинцев — без справок от украинских властей вступать в российское гражданство», — сказал Лавров, напомнив, что соответствующий закон приняла Госдума.

Устанавливается, что для приобретения гражданства России отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства Украины в полномочный орган республики.