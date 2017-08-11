Деревня Дворики, Владимирская область, 11 августа, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Минэнерго РФ предложит Монголии план по решению проблемы возросшей потребности в электроэнергии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа, об этом заявил глава МИД Сергей Лавров во Владимирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

«Я говорил с главой министерства иностранных дел Монголии, что решить проблему энергоснабжения Монголии можно достаточно просто, не прибегая к строительству ГЭС на Селенге», — сказал Лавров на «Территории смыслов».

Лавров отметил, что несколько дней назад глава Минэнерго РФ Александр Новак этой темы касался, «у Минэнерго есть конкретный план, который можно предложить монгольской стороне».

Монголия хочет построить ГЭС в бассейне реки Селенга, чтобы обрести энергетическую независимость и тем самым улучшить своё экономическое положение. Однако в связи с тем, что Селенга питает озеро Байкал, планы Монголии по строительству ГЭС вызывают острую реакцию общественных деятелей, а также жителей Бурятии и Иркутской области. То, что жители этих сибирских регионов выступают против строительства ГЭС, показали общественные слушания, состоявшиеся весной 2017 года.