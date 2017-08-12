Бишкек, 12 августа, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Первый отряд юнармейцев за пределами России сформирован в Киргизии. Дети служащих 999 базы «Кант» в торжественной обстановке вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского движения Юнармия.

Маргарита Князева ИА REGNUM Знамя

Маргарита Князева ИА REGNUM Юнармейцы

24 юнармейца произнесли клятву, в которой обещали быть честными, сильными, доблестными и отважными, соблюдать устав Юнармии, защищать слабых, а также стремиться к наилучшим результатам в учебе и спорте.

Маргарита Князева ИА REGNUM Торжественное приветствие

В церемонии участвовали командующий 14 Армией ВВС и ПВО Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Татаренко, представители Свердловского отделения Юнармии, преподаватели гарнизонной школы и военнослужащие авиабазы.

«Мы обещаем, что будем трудиться и старательно, с полной ответственностью выполнять все требования устава Юнармейского движения. И будем вдохновлять своим примером подрастающее поколение», — сказала в своем выступлении начальник регионального штаба отряда Юнармии Любовь Белоконева и поздравила юнармейцев с этим важным событием в их жизни, пожелав им больших успехов и побед.

Маргарита Князева ИА REGNUM Подрастающее поколение

Завершая церемонию, генерал-лейтенант Татаренко передал Любови Белоконевой знамя Юнармии.

Маргарита Князева ИА REGNUM Знамя

После официальной части ребят и их родителей пригасили осмотреть летную технику, состоящую на вооружении авиационной базы — вертолеты Ми-8МТВ, самолеты Су-25 и боеприпасы. Все присутствующие смогли побывать в кабине любого самолета или вертолета, рассмотреть их с любого ракурса и сфотографироваться на фоне или за штурвалом.