Калининград, 11 августа, 2017, 15:48 — ИА Регнум. На одном из полигонов Калининградской области во время планового тактического учения расчёты модернизированных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 уничтожили условных нарушителей границы, сообщает 11 августа пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту.

Штаб Балтфлота ЗРК С-300 в Калининградской области

Сообщается, что в ходе проведения практической части учения расчётами модернизированных ЗРК С-300 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушных границ самолётам условного противника, роль которых выполнили истребители Су-30 СМ и Су-27.

В пресс-службе добавили, что, находясь на марше в заданный район, военные отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

После прибытия в заданный район, военнослужащие выполнили нормативы по развёртыванию ЗРК С-300 и поиску, классификации и сопровождению учебных целей.

«В завершении мероприятия расчетами ЗРК С-300 были проведены электронные пуски ракет, воздушные цели условного противника были уничтожены», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что в учении были задействованы более 50 военнослужащих и до 10 единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области 9 августа военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы в рамках плановых учений уничтожили отряд боевых кораблей условного противника в акватории Балтийского моря.