Калуга, 11 августа, 2017, 15:37 — ИА Регнум. 128 тыс. 528 иностранных граждан и лиц без гражданства было поставлено на миграционный учет в калужском регионе за 7 месяцев 2017 года. Об этом 10 августа заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Павел Саенков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флоренция Оуэнс Томпсон, известная как «Мать-мигрант», Лагерь в гороха Нипомо, Калифорния (1936 г.)

Основной приток иностранцев в регион идёт из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Молдавии и Армении, а также с Украины. Местами значительного пребывания мигрантов продолжают оставаться Калуга, Обнинск, Боровский, Жуковский и Малоярославецкий районы.

По словам Саенкова, большинство мигрантов предпочитают работать, не нарушая законодательства РФ. Так, за 7 месяцев оформлен 13 791 патент и выдано 802 разрешения на работу. Только от патентов, ежемесячный платёж за которые составляет 3900 рублей, в бюджет области поступило 385 млн рублей. Еще 8,6 млн рублей Калужская область заработала на штрафах за нарушения миграционного законодательства.

Также сотрудники миграционной службы выявили 2220 лиц, нарушавших режим пребывания в стране и незаконно осуществлявших трудовую деятельность, 135 из них находились в стране нелегально. 186 человек выдворили за пределы Российской Федерации.

По-прежнему актуальна проблема «резиновых квартир». Например, в одной из квартир Обнинска было зарегистрировано 197 иностранцев. По результатам проверок 351 дома возбуждено 2044 уголовных дела.

«Контроль над пребыванием, проживанием и трудовой деятельностью мигрантов остается приоритетным направлением в работе органов внутренних дел региона. С начала года проведено 550 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Проверкам подвергнуто 550 объектов строительства, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, торговли, бытового обслуживания и жилого сектора», — заявил Павел Саенков.

Напомним, основная часть нелегальных мигрантов области — это люди молодого и среднего возраста, которые приезжают в Россию с двумя целями: приобрести право на легальное пребывание в стране, обретя постоянное местожительство, либо с целью временной трудовой деятельности. Почти 90% незаконных мигрантов прибывают в Российскую Федерацию из стран СНГ, остальные — из стран дальнего зарубежья, в основном из Юго-Восточной Азии.