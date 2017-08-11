Ростов-на-Дону, 11 августа, 2017, 15:15 — ИА Регнум. В администрации Ростова-на-Дону жарко теперь не будет. Неоднократные жалобы чиновников на духоту в здании в летние месяцы услышаны, и на сайте госзакупок объявлен электронный аукцион на проведение работ по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения «Здание городской думы 19 века», передает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Здание городской думы. Ростов-на-Дону

Заказчиком выступает МКУ «Городское хозяйственное управления Ростова-на-Дону». Максимальная цена контракта составляет около 74 млн 632 рублей. В качестве источника финансирования указана муниципальная казна.

В указанную сумму исполнитель должен уложиться, сделав монтаж системы кондиционирования. Также сюда включены реставрационные работы, так как часть лепнины утратила свой первоначальный вид. На проведение работ у подрядчика будет 90 календарных дней с момента подписания контракта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году фасады ростовской мэрии, построенной по проекту архитектора Александра Померанцева в 1899 году, были отреставрированы. Стены здания после капремонта перекрасили в бежево-коричневый цвет, крышу — в коричневый, вернув исторический вид памятнику архитектуры.

Еще около 20 млн рублей пошло на ремонт кровли объекта культурного наследия, 15,5 млн рублей — на укрепление фасада здания.

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