Ялта, Крым, 11 августа, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Самозахват и уничтожение зелёных зон на территории парков и скверов большой Ялты участились, став большой проблемой региона. Об этом заявил местный депутат Лери Сванидзе и его коллеги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Осипов ИА REGNUM Крым. Ялта с Аю-Дага

«Муниципальным властям необходимо принимать более жёсткие штрафные меры в отношении нарушителей и ввести запрет на любое строительство на территории зелёных зон, а также приостановить застройку на земельных участках с большим количеством зелёных насаждений», — отметил он.

В качестве примера подобной деятельности вспомнили летнюю площадку в зелёной зоне сквера «Юбилейный», у владельца которой нет разрешительных документов, поэтому его действия депутаты предлагают трактовать как самовольный захват муниципальной земли.

«Владельцу торгового объекта предложили добровольно демонтировать самовольную конструкцию и обратиться в администрацию Ялты, где рабочая группа даст заключение, нужен региону этот объект или нет. Если строение не будет снесено силами предпринимателя, то в кратчайшие сроки этот вопрос будет передан в отдел муниципального контроля, а также составлен акт о нанесении ущерба городу», — отметил председатель Ялтинского горсовета Роман Деркач.

Кроме того, он потребовал отменить все разрешения, выданные владельцам нестационарных точек по продаже овощей и фруктов под видом «сельскохозяйственных ярмарок» в центральной части города.

«Ярмарки не могут действовать на набережной, в парках, пешеходных зонах центральной части города — они должны размещаться там, где действительно востребованы, то есть в спальных районах», — подчеркнул Деркач.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, менее недели назад администрация Феодосии подала иски в суд о сносе около 250 объектов, находящихся в стометровой береговой зоне.

В апреле глава Крыма Сергей Аксёнов ввёл мораторий, запрещающий строительство и реконструкцию объектов капстроительства в восьми городах и шести районах полуострова до 2018 года, пока архитектурный градостроительный совет будет проводить проверку.

В частности, введённый мораторий коснулся Алушты, Евпатории, Керчи, Сак, Симферополя, Судака, Феодосии и Ялты, а также Бахчисарайского, Ленинского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского и Черноморского районов.