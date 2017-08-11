Севастополь, 11 августа, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников вручил юной севастопольской художнице авторскую книгу с фотографиями, подаренную ей премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Передача прошла 11 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ правительства Севастополя Встреча врио губернатора с юной художницей

Дмитрий Медведев во время последнего визита в Крым был приглашен на выставку восьмилетней художницы Алисы Егорочкиной, но не смог посетить экспозицию. Он передал ей свою авторскую книгу с фотографиями и дарственной подписью.

Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ правительства Севастополя Подарок от председателя правительства РФ

Маленькая художница стала инвалидом после плановой комплексной прививки и не может ходить. Ранее Медведев передал ребенку современную инвалидную коляску.

Творчество стало одним из методов на пути к оздоровлению. Алиса рисует в масляной технике и акварелью, большая часть работ посвящена морю.

Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ правительства Севастополя Выставка юной художницы

В Севастополе уже прошло пять ее персональных выставок. Художественный талант девочки высоко оценен на региональном этапе всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».

Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ правительства Севастополя Алиса рисует в масляной технике и акварелью, большая часть работ посвящена морю

Деньги на лечение девочки собирали севастопольцы и все россияне. Благодаря помощи Алиса прошла диагностику в Израиле. Власти города также оказывают содействие ребенку — в прошлом году был установлен электрический пандус у входа в подъезд дома, где она живет.