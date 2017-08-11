Севастопольская художница получила в подарок авторскую книгу от Медведева
Севастополь, 11 августа, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников вручил юной севастопольской художнице авторскую книгу с фотографиями, подаренную ей премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Передача прошла 11 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.
Дмитрий Медведев во время последнего визита в Крым был приглашен на выставку восьмилетней художницы Алисы Егорочкиной, но не смог посетить экспозицию. Он передал ей свою авторскую книгу с фотографиями и дарственной подписью.
Маленькая художница стала инвалидом после плановой комплексной прививки и не может ходить. Ранее Медведев передал ребенку современную инвалидную коляску.
Творчество стало одним из методов на пути к оздоровлению. Алиса рисует в масляной технике и акварелью, большая часть работ посвящена морю.
В Севастополе уже прошло пять ее персональных выставок. Художественный талант девочки высоко оценен на региональном этапе всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».
Деньги на лечение девочки собирали севастопольцы и все россияне. Благодаря помощи Алиса прошла диагностику в Израиле. Власти города также оказывают содействие ребенку — в прошлом году был установлен электрический пандус у входа в подъезд дома, где она живет.