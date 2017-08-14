Ростов-на-Дону, 14 августа, 2017, 09:00 — ИА Регнум. В 2017 году Ростовская область собрала рекордный урожай зерна, побив прошлогодний исторический максимум. Зерновые культуры в регионе обмолочены на площади более 2,9 млн гектаров, валовой сбор превысил 12 млн тонн при средней урожайности — более 40 центнеров с гектара, передает ИА REGNUM.

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«Свыше 12 млн. тонн! Такого урожая, не только ранних зерновых, вообще валового сбора, в Ростовской области не собирали никогда, за все 80 лет ее истории! Это, пожалуй, лучший подарок тружеников села к юбилею Ростовской области. И я им от всей души говорю спасибо за их добросовестный и эффективный труд», — комментирует губернатор Ростовской области Василий Голубев.

К большой радости аграриев Дона, реальные показатели превзошли все их прогнозы и ожидания.

«Достигнутые в этом году показатели по валовому сбору и урожайности ранних зерновых и зернобобовых культур превышают прошлогодний урожай, который был рекордным и составил 10,5 млн тонн с урожайностью 36 ц/га. А это значит, что донские хлеборобы снова побили собственный рекорд 2016 года и стали уже второй раз первыми в России по урожаю ранних зерновых!» — напоминает глава региона.

Как отметил губернатор, по данным на начало месяца, из обследованной партии зерна мягкой пшеницы продовольственной является 1,8 млн тонн (66%).

Несмотря на дождливое лето, донские хлеборобы круглосуточно трудились в поле, не упуская ни одной погожей минуты, чтобы вовремя собрать выращенный урожай. И этот труд окупился сторицей.

Donland.ru Александр Ткачев и Василий Голубев на продовольственном форуме в Ростове-на-Дону

Примечательно, лидерами жатвы 2017 года стали хлеборобы Зимовниковского, Зерноградского и Сальского районов. Высокой урожайности достигли сельхозтоваропроизводители Мясниковского, Песчанокопского, Целинского, Азовского и Кагальницкого районов.

Стабильное производство зерна на Дону обеспечивается не только ростом урожайности, но и оптимальной долей зерновых культур в структуре посевных площадей. К этому необходимо также прибавить качественный посевной материал, рациональный севооборот, современную систему обработки почвы, внесения удобрений, своевременную защиту урожая от болезней, сорняков и вредителей.

Ещё одним важным слагаемым успеха является постоянная государственная поддержка. В целом для аграриев Дона в текущем году предусмотрено 5,8 млрд. рублей.

В регионе с 2010 года действует программа поддержки аграриев, по которой регион возвращает 20% от стоимости сельхозтехники, произведенной в Ростовской области. В 2017 году из региональной казны выделено около 217 млн рублей, субсидии получили 96 животноводческих хозяйств. Приобретено 97 комбайнов, из них 88 — производства «Ростсельмаш», а также 46 тракторов, 317 единиц другой сельхозтехники. Всего за время действия программы из бюджета области выделено около 2 млрд рублей. С их помощью аграрный парк пополнился на 1,7 тыс. комбайнов, около 200 тракторов, а также 3,5 тыс. единиц другой сельхозтехники.

При формировании бюджета на 2018−2020 гг. правительство области, по словам Василия Голубева, планирует сохранить действующие направления поддержки — сейчас их 37.