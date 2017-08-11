Мещовск, Калужская область, 11 августа, 2017, 14:54 — ИА Регнум. В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц отдела образования Мещовского района, «проглядевших» многодетную семью, где малолетние дети регулярно подвергались жестокому обращению. Как сообщила 11 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Калужской области Лилия Мошкова, чиновников подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Жестокое обращение с детьми

Так, жительница Мещовского района начиная с 2014 года неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей: не сообщала об уходах мальчика 2007 года рождения, из дома и не принимала мер по лечению ребенка, привлекалась к уголовной ответственности за нанесение ему побоев, с момента рождения фактически не осуществляла опеку над дочерью, 2000 года рождения.

Следствие полагает, что принимаемые чиновниками меры профилактики в отношении данной семьи были недостаточно эффективными и своевременными и повлекли нарушение прав несовершеннолетних.

В настоящее время следователи допрашивают членов семьи, сотрудников администрации района и возможных свидетелей, изымают документы, имеющие отношение к делу, проводят иные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств жизни и воспитания детей.

Напомним, 3 августа 2017 года на «Первом канале» вышла передача о семье из Мещовска, где 24-летняя дочь героини передачи публично обвинила мать в жестоком обращении по отношению к ней и второй сестре. Помимо дочерей, в семье проживают два сына, одного из которых со следами побоев уже забрали в приют. Было заявлено, что младших детей регулярно избивал отец.