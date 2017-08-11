Тула, 11 августа, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Выручка одного из крупнейших тульских предприятий — патронного завода — за первое полугодие 2017 года составила 1 млрд 750 млн 787 тыс. рублей. По сравнению с первой половиной 2016 года выручка предприятия сократилась на 300 с лишним миллионов рублей (тогда показатель составил 2 млрд 080 млн 291 тыс. рублей). Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на отчетность, опубликованную ОАО «Тульский патронный завод» 10 августа.

Патроны

За год предприятие существенно сократило валовую прибыль. Если за первые шесть месяцев 2016 года было получено 606 млн 056 тыс. рублей, то в январе-июне 2017-го — лишь 245 млн рублей. 971. Прибыль от продаж упала более чем в два раза — 550,7 млн до 205,7 млн рублей.

Чистая прибыль завода по сравнению с прошлым годом упала в 30 раз: с 229,9 млн в 2016-м до 7 млн 645 тыс. в текущем году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года стало известно, что 46,176% акций «Тульского патронного завода» приобрел бизнесмен Игорь Ротенберг. Через некоторое время стало известно, что Ротенберг направил в арбитражный суд заявление о расторжении ряда контрактов о поставках продукции за рубеж. Суд намерен рассмотреть заявления в октябре.

В июне же этого года в июне часть сотрудников предприятия была отправлена в отпуска. На предприятии ситуацию объяснили реструктуризацией экспортных поставок.

Чуть позже, в начале июля, было заявлено, что ОАО «Тульский патронный завод» наращивает объемы производства, 85% сотрудников работают в обычном режиме — 500 человек вышли из отпусков.

Как сообщают «Тульские новости» со ссылкой на министерство промышленности и ТЭК Тульской области, в июле на предприятии существенно увеличили объемы производства: по сравнению с июлем загрузка выросла в четыре раза.

На июнь 2017 года численность персонала предприятия составила 2009 человек, средняя заработная плата — 38 тыс. 014 рублей. Инвестиционные вложения в производство в 2017 году заявлены в сумме 167,3 млн рублей.