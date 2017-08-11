Пекин, 11 августа, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн Changan провел презентацию своей последней разработки — спортивного седана Changan Raeton CC, который станет заменой Changan Еado, снятого с производства в начале 2017 года.

Photo.autov.com.cn Changan Raeton CC

Продажи новинки стартуют уже в конце августа, однако официальная цена названа так и не была. По прогнозам экспертов, стоимость Changan Raeton CC в базовой комплектации составит не менее 80 тыс. юаней, пишет «Тайпин цичэ».

Спортивный Changan Raeton CC будет продаваться с двумя версиями двигателей на выбор: обычным 1,5-литровым двигателем мощностью 120 л.с. и турбированной версией того же двигателя, мощность которого составит 154 л.с.

Как сообщало ИА REGNUM раннее, старейший китайский автоконцерн Hongqi «рассекретил» свою новейшую модель — седан Hongqi Н5, который будет официально представлен в IV квартале 2017 года.