Москва, 11 августа, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Реакция президента США Дональда Трампа на высылку американских дипломатов из России — своеобразная «хорошая мина при плохой игре». Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Безусловно, ответные меры РФ по доведению до паритетного количественного состава диппредставителей в РФ и США стали достаточно чувствительными для новой американской администрации, и такой шутливый, я бы даже сказал саркастический комментарий Трампа, поблагодарившего президента РФ, лишь подтверждает это», — отмечает парламентарий.

СМИ сообщили со ссылкой на дипломатические источники о возможном закрытии одного из генскосульств РФ на территории США как ответной мере.

«Не берусь комментировать прогнозы СМИ, но, однозначно, такие шаги приведут лишь к дальнейшей конфронтации, сужению дипломатических контактов, что для нынешнего «минусового» состояния российско-американских отношений будет играть самую негативную роль. Тем более, что в случае такого шага РФ придется опять готовить новые симметричные меры реагирования», — указал депутат.

«Не мы это начали, Москва достаточно долго ждала от нового президента США урегулирования вопросов с нашей дипсобственностью. За это время Вашингтон не только не приблизился к решению этой ситуации, но и пошел на беспрецедентное расширение антироссийских санкций, которые премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал «торговой войной». России пришлось отвечать адекватно», — отметил Слуцкий.

Власти РФ потребовали до 1 сентября 2017 г. сократить дипмиссию США до 455 сотрудников. В настоящий момент в диппредставительстве США работают 1210 человек.