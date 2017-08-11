Краснодар, 11 августа, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Въехать в новые квартиры, в которые дольщики ЖК «Территория счастья» в Краснодаре сложили свои средства, собственники жилья до конца 2017 года, как это было обещано, не смогут. Сдать объект к этому сроку подрядчик не успеет. Между тем, замораживать возведение многоэтажек генподрядчик строительства не планирует.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

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О переносе сроков сдачи проблемного объекта — на полтора года — дольщикам было объявлено после очередного пикета, проведённого недовольными медленными темпами строительства гражданами, пишет «Коммерсантъ — Кубань». Как пояснил представитель компании-генподрядчика Давид Купрадзе, отставание связано с отсутствием возможности у инвестора увеличить финансирование.

«Действительно, увеличения финансирования не произошло, но нужно понимать, что не так просто убедить инвестора («СпецСтройКубань») выделять больше денег. Особенно в условиях падения спроса на жилую недвижимость, из-за которого компания «ССК», как и все застройщики, находится в непростой ситуации», — прокомментировал Купрадзе.

Между тем он считает, что говорить об обманутых дольщика в данном случае не совсем уместно — строительство, пусть и медленными темпами, но ведётся, и «бросать строку никто не собирается».

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По его словам, за последние полгода на достройку объекта по ул. Евгении Жигуленко, 3, было направлено около 32—33 млн рублей, причем средства расходовались под жестким контролем мэрии. В целом же, чтобы ввести дом в эксплуатацию потребуется порядка 200 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько многоэтажных домов, в том числе, на улице Жигуленко и Домбайская — жилой комплекс «Территория счастья» — должны были быть сданы в эксплуатацию в начале 2016 года. Однако стройка неожиданно встала. Как стало известно, генеральный подрядчик находится в стадии банкротства, а у страховой компании отобрана лицензия. В мае 2017 года в ходе встречи с представителем компании-генподрядчика и главой Краснодара Евгением Первышовым, градоначальник заверил дольщиков, что возьмёт ситуацию на контроль.