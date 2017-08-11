Ярославль, 11 августа, 2017, 12:54 — ИА Регнум. В Ярославле Свято-Введенский Толгский женский монастырь отметит 30-летний юбилей возрождения обители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в монастыре.

Montolga.ru Толгский монастырь в Ярославле

Толгский монастырь был основан как мужской 7 августа 1314 года епископом Ростовским Прохором на месте чудесного обретения им иконы Богородицы, ставшей главной святыней обители. Название получил по имени протекающей рядом речки Толги. В 1928 году был закрыт, а в 1987 году, после почти шестидесяти лет закрытия вновь открыт как женский.

Праздничную программу в воскресенье откроет фестиваль искусств «Возрождение» в котором примут участие музыкальные творческие коллективы Ярославля, Москвы, Костромы, Владимира, Ростова Великого, Рыбинска. Всего в концерте будут задействованы более 200 участников. В рамках праздника будут работать интерактивные игровые площадки, ярмарка прикладного искусства «Город мастеров», состоится фестиваль постной кухни.

«К нам на праздник обещал приехать глава попечительского совета обители помощник президента Игорь Левитин и принимающий активное участие в жизни монастыря полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Для гостей Свято-Введенской Толгской обители в дни празднования будет открыта для посещений заповедная кедровая роща монастыря» , — сказала корреспонденту ИА REGNUM монахиня Толского монастыря Тихона.

Обитель была официально возвращена Русской православной церкви 7 декабря 1987 года. В 2003 году на Толгу вернулась ее главная святыня — икона Толгской Божией Матери. Сегодня Толгский Свято-Введенский монастырь — один из крупнейших православных монастырей России, место паломничества и туристический объект, представляющий большой интерес для туристов со всего мира.