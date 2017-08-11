Донецк, 11 августа, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Официальная численность штатных работников предприятий, учреждений и организаций ДНР в июне 2017 года составила 351,5 тыс. человек. Об этом 11 августа сообщило республиканское управление статистики.

Dan Moyle Пустые карманы

Среди тех, кто работает официально и платит налоги в бюджет, треть занята в промышленности. По статистике 17,1% налогоплательщиков работают в образовании, 15,3% — в учреждениях здравоохранения и предоставления социальной помощи, 7,1% — на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности. 26,4% — на всех остальных предприятиях.

Если учесть, что на сегодняшний день население ДНР составляет 2 308 133 человека, то можно сделать вывод, что «в тени» работают еще достаточное количество граждан. Но динамика прослеживается положительная, число официально трудоустроенных жителей республики растет.

Так, согласно данным республиканского управления статистики, в июне 2017 года среднесписочная численность штатных работников по сравнению с маем выросла на 0,7%, по сравнению с январем текущего года — на 3,8%.

Аналитики также фиксируют рост налогов, однако точные цифры не называются. Суммы и статистические данные собранных налогов и сборов являются засекреченной информацией.

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Чтобы ДНР могла сама себя прокормить, нужно не только запустить все простаивающие цеха и предприятия, но и обеспечить рост зарплат и пенсий. Такой рост правительство обещает к концу года.

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Что касается зарплат, то, несмотря на оптимистичную статистику, они варьируются от 3000 до 10 000 рублей. Причем зарплата в 10 000 рублей считается очень хорошей. Основная масса населения довольствуется доходом в 5000 — 7000 рублей, а половина проживающих на территории республики пенсионеров получает 2600 рублей в месяц.