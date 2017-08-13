Киев, 13 августа, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Граждане Украины получают сейчас биометрические загранпаспорта со все большими задержками. В чем причина такого явления и что значит эта тенденция для будущего Украины как государства? Об этом рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Причина задержек с биометрическими загранпаспортами — огромное количество запросов, с которыми не успевает справляться государственная миграционная служба. Так заявил пресс-секретарь данного ведомства в общении с журналистами. Гигантское количество местных жителей готовится покинуть дорвавшуюся до безвиза независимую восточно-европейскую демократию. А путь им дополнительно указал министр инфраструктуры Омелян, рассказывая о своем отношении к транспортной блокаде Крыма и Донбасса, он заявил, что Россия — это не то место, куда стоит ездить украинцам. Примечательно, что частью России министр счел не только Крым, но и Донбасс. Но и он согласен с тем, что его согражданам так или иначе нечего делать у себя дома. Пусть выметаются на Запад.

Формально у украинцев нет права работать в ЕС, но голод не тетка, и формальности так или иначе уже давно научились обходить. А у незарегистрированного гастарбайтера есть преимущество перед легальным: исчезни он — никто по нему не заплачет. Разве что семья, оставшаяся на родине без кормильца. Но уж никак не официальная киевская верхушка, занятая выпихиванием граждан из страны в качестве дешевой и нелегальной рабочей силы.

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