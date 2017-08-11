Вильнюс, 11 августа, 2017, 12:14 — ИА Регнум. По приглашению премьера Латвии сегодня, 11 августа, главы правительств стран Прибалтики отправятся в латвийское Инчукалнское газохранилище, сообщили ИА REGNUM в правительстве Литвы. После этого планируется прийти к окончательному соглашению по инфраструктуре СПГ Балтийского региона. Ранее министры стран Прибалтики также посетили эстонский город Палдиски, где планируется построить терминал СПГ, осмотрели Клайпедский терминал СПГ.

Cliccamaqua.com.br Сжиженный газ

По словам премьера Литвы Саулюса Сквернялиса, это неотложный вопрос. Клайпедский терминал СПГ, терминал средних размеров в Эстонии и Инчукалнское газохранилище в Латвии — дополняющие друг друга объекты, поэтому после соглашения можно будет претендовать на финансовую помощь ЕС для реализации этого проекта.

«Мы хотим, чтобы снизилась цена на СПГ для потребителей Литвы, Латвии и Эстонии. Мы видим возможность снизить для потребителей цену на газ на 5−7% с 2019 года», — заявляет премьер.

Литовские власти утверждают, что из-за того, что Клайпедский терминал может быть выкуплен раньше срока при использовании возможности частичного финансирования ЕС, литовские потребители смогут сэкономить как минимум 38 млн евро в год, латвийские — 21 млн евро, эстонские — 9 млн евро.

Сквернялис отмечает, что, как и прежде, Литва не будет стремиться, чтобы Латвия и Эстония помогали покрывать расходы на содержание и выкуп Клайпедского терминала.

Напомним, в первые две встречи премьеры стран Прибалтики не договорились об общих принципах работы газового рынка региона, а Литва по-прежнему не убедила власти Латвии и Эстонии в выгоде покупки сжиженного газа с СПГ-терминала в Клайпеде.