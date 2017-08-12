Москва, 12 августа, 2017, 14:01 — ИА Регнум. В ходе Второй мировой войны американские и английские союзники были крайне заинтересованы во вступлении СССР в войну против Японии в Дальневосточном и Тихоокеанском регионе. О том, как разворачивались события в этом направлении и почему их оценка сменилась на Западе на диаметрально противоположную изначальной, рассказывает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

СССР

Сразу после нападения японцев на Перл-Харбор президент Франклин Рузвельт высказал советскому правительству пожелание об участии СССР в войне против Японии. В ходе переговоров американцы активно выясняли возможность использования территории СССР в качестве базы для своих бомбардировщиков, которые могли бы атаковать японскую метрополию. Но такой шаг означал бы открытое признание вступления Москвы в войну с Японией. А в условиях, когда продолжались яростные наступления гитлеровцев на Москву, Сталинград, блокада Ленинграда, отрывать дополнительные силы с Западного фронта для переброски их на Дальний Восток представлялось совершенно невозможным.

Союзники по антигитлеровской коалиции это прекрасно понимали. И поэтому обещание Сталина, высказанное им в секретной форме, но хорошо понятное с англо-американской стороны, сделанное на конференции в Тегеране в 1943 году, было воспринято представителями США и Великобритании с энтузиазмом. В рамках этого заявления выступление СССР на Востоке могло бы состояться через полгода после капитуляции Германии.

Действительность внесла свои коррективы, и СССР удалось начать операцию против Квантунской группировки даже раньше обещанного срока. Справедливость целей и важность вступления СССР в войну признавали и в США, и в Великобритании. Даже америанские историки признают, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не воспринимались милитаристской Японией как повод капитулировать. К сожалению, сейчас эти оценки замалчиваются или заменяются оскорбительными пассажами о «немотивированном нападении русских».

Об исторически правдивой картине тех событий читайте в статье: Сталин пообещал помощь США против Японии шёпотом

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